Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области

Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области1
- 25.03.2024, 8:09
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Очевидцы сообщают о 20 БПЛА.
В ночь на понедельник, 25 марта, в российской Ростовской области крупная электростанция — Новочеркасская ГРЭС, вероятно, была атакована дронами.
Об этом сообщает ВВС.
В Telegram сообщали о взрывах в районе Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, а перед взрывами — о пролете над областью примерно 20 дронов.
В соцсетях сообщили, что там был виден дым, и к электростанции, расположенной за городом, из Новочеркасска выехали машины экстренных служб.
Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что по словам подписчиков, «местами на пару минут вырубался свет».