Теракт в «Крокусе»: российская полиция просто в панике разбегалась 25.03.2024, 8:46

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А затем боялась войти в здание.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что российская полиция просто разбежалась во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»:

— Появившиеся видеозаписи показывают, что в 20:12 террористы выбежали из «Крокуса» и спокойно уехали. Причем их машина все время атаки стояла рядом с спецфургоном Кинологической службы МВД РФ, на глазах сотрудников которой происходил теракт. Они предпочитали не вмешиваться.

По словам источника, примерно только 20% зрителей погибли от пулевых ранений. Остальные задохнулись в дыму.

Первая Скорая приехала к Крокусу в 20:23, следом первые пожарные. Они не могли войти внутрь и начать тушить пожар и спасать людей, т.к. не было информации есть ли внутри террористы. Полицейские прибыли позже и.… ничего не изменилось. Они просто смотрели на пожар, даже не выставили оцепление на безопасном расстоянии, оно появилось часа через два после теракта.

В итоге большинство погибших задохнулись и сгорели, так как медики и пожарные думали, что террористы еще там, а полицейские ничего не могли пояснить. И зачистку здания до прибытия спецназа проводить боялись....

Более того, несмотря на хваленные «Потоки», выездные посты, спецпланы МВД, террористы спокойно уехали через эти посты на расстояние 450 км от Москвы. Уехали на той самой машине, которая стояла рядом с фургоном кинологической службы МВД.

Также, как пишет Telegram-канал, российская полиция сбежала из самого «Крокуса»:

— Там хранится оружие. Однако, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы (всего четыре человека). Полицейские предпочли сбежать. Вместо того, чтобы защищать людей, оказавшихся в опасности (а это их прямая обязанность), они сбежали, спасая себя