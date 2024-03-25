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Удар ВСУ по Севастополю: появились спутниковые фото

  • 25.03.2024, 8:55
Удар ВСУ по Севастополю: появились спутниковые фото

Украина атаковала узел связи Черноморского флота РФ.

В результате ударов Сил обороны по временно оккупированному Севастополю было повреждено здание, где, вероятно, находится узел связи Черноморского флота РФ. «Радио Свобода» в воскресенье, 24 марта, опубликовало спутниковые снимки последствий удара.

Отмечается, что на снимках по состоянию на 24 марта четко видно серьезно поврежденное помещение на улице Руднева в Севастополе. Рядом со зданием спутник Planet Labs также зафиксировал автомобили пожарных служб.

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
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