Экс-глава «Мотовело» Муравьев рассказал, за что его посадили на самом деле 25.03.2024, 9:06

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Александр Муравьев

Властям не понравилась настойчивость бизнесмена.

В интервью «Белсату» Александр Муравьев, возможно, впервые рассказал о том, как начинал бизнес. Он родился в 1966 году в Минске в семье инженеров, но после окончания школы поступил в Институт физкультуры, хотел стать профессиональным спортсменом в десятиборье.

Однако в своих спортивных результатах Муравьев разочаровался и в 22 года занялся бизнесом. Приятель привлек его к пошиву «модных итальянских курток», которые создавали кустарным образом, но которые пользовались большим спросом на фоне неприглядной советской одежды.

У Муравьева открылся талант менеджера. В 1992 году его совместное с другом предприятие включало уже три фабрики, на которых работало около тысячи человек.

В 1997 году компания провела ребрендинг и получила название ATEC. В те годы Муравьев стал заниматься другим бизнесом: торговлей зерном, нефтепродуктами, металлами и др. Он переехал в Москву, где спустя время понял, что лучше зарегистрировать юрлицо в «универсальной юрисдикции». Так Муравьев стал жить на три города (Вена, Москва, Минск) и представляться австрийским бизнесменом.

По словам предпринимателя, несмотря на большие прибыли, у него стала развиваться своеобразная депрессия, к нему пришла мысль: «Просто продавать не хочу». Вскоре Муравьев оказался на стеклозаводе в Елизово, который «напоминал брошенную автобазу». Его увлекла цель создать успешное предприятие по производству.

Компании Муравьева удалось нарастить выпуск стеклянной продукции в несколько раз, его публично хвалил Александр Лукашенко. На одной из встреч правитель сам предложил бизнесмену взяться за «Мотовело».

Муравьев вскоре согласился: он изучил китайский опыт и обнаружил, что «Мотовело» плохо управляется и функционирует, поэтому решил, что это будет довольно легко исправить.

Через несколько лет произошла хорошо известная история: в 2015-м Муравьева задержали, а затем осудили на 11 лет по ряду статей – если говорить коротко, бизнесмена обвинили в том, что он якобы наживался на «Мотовело». С учетом общих амнистий он провел в неволе 7 лет и 7 месяцев.

В интервью Муравьев рассказал, за что с ним, по его мнению, расправились на самом деле.

– Конституционная обязанность любого государства – создание условий. В том числе для субъектов хозяйствования. В России газ для стекольных заводов стоил до 80 долларов, в Беларуси – 340. Соответственно, точно такая же пропорция в стоимости электричества…

Единственное, что нужно было делать – покупать в России газ по $127, как Беларусь покупала, и продавать с разумной маржой, как хотя бы для тех отраслей, которые газозависимы… И я встал на защиту не только «Елизово» и других предприятий, входящих в группу. Я объединил все стеклотарные предприятия как единую группу и выходил с инициативой только в интересах отрасли, – рассказал бизнесмен, чей стекольный бизнес со временем из-за цен на газ стал приносить убытки.

По мнению Муравьева, такое настойчивое поведение взбесило руководство Беларуси.

После выхода на свободу бизнесмен живет в Дубае. Из его слов следует, что ему удалось благодаря доверенным людям сохранить часть своих средств. Помимо дальнейшего развития бизнеса, Муравьев собирается судиться за конфискованное имущество в Австрии.