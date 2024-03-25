закрыть
25 марта 2024, понедельник, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава «Мотовело» Муравьев рассказал, за что его посадили на самом деле

  • 25.03.2024, 9:06
  • 2,206
Экс-глава «Мотовело» Муравьев рассказал, за что его посадили на самом деле
Александр Муравьев

Властям не понравилась настойчивость бизнесмена.

В интервью «Белсату» Александр Муравьев, возможно, впервые рассказал о том, как начинал бизнес. Он родился в 1966 году в Минске в семье инженеров, но после окончания школы поступил в Институт физкультуры, хотел стать профессиональным спортсменом в десятиборье.

Однако в своих спортивных результатах Муравьев разочаровался и в 22 года занялся бизнесом. Приятель привлек его к пошиву «модных итальянских курток», которые создавали кустарным образом, но которые пользовались большим спросом на фоне неприглядной советской одежды.

У Муравьева открылся талант менеджера. В 1992 году его совместное с другом предприятие включало уже три фабрики, на которых работало около тысячи человек.

В 1997 году компания провела ребрендинг и получила название ATEC. В те годы Муравьев стал заниматься другим бизнесом: торговлей зерном, нефтепродуктами, металлами и др. Он переехал в Москву, где спустя время понял, что лучше зарегистрировать юрлицо в «универсальной юрисдикции». Так Муравьев стал жить на три города (Вена, Москва, Минск) и представляться австрийским бизнесменом.

По словам предпринимателя, несмотря на большие прибыли, у него стала развиваться своеобразная депрессия, к нему пришла мысль: «Просто продавать не хочу». Вскоре Муравьев оказался на стеклозаводе в Елизово, который «напоминал брошенную автобазу». Его увлекла цель создать успешное предприятие по производству.

Компании Муравьева удалось нарастить выпуск стеклянной продукции в несколько раз, его публично хвалил Александр Лукашенко. На одной из встреч правитель сам предложил бизнесмену взяться за «Мотовело».

Муравьев вскоре согласился: он изучил китайский опыт и обнаружил, что «Мотовело» плохо управляется и функционирует, поэтому решил, что это будет довольно легко исправить.

Через несколько лет произошла хорошо известная история: в 2015-м Муравьева задержали, а затем осудили на 11 лет по ряду статей – если говорить коротко, бизнесмена обвинили в том, что он якобы наживался на «Мотовело». С учетом общих амнистий он провел в неволе 7 лет и 7 месяцев.

В интервью Муравьев рассказал, за что с ним, по его мнению, расправились на самом деле.

– Конституционная обязанность любого государства – создание условий. В том числе для субъектов хозяйствования. В России газ для стекольных заводов стоил до 80 долларов, в Беларуси – 340. Соответственно, точно такая же пропорция в стоимости электричества…

Единственное, что нужно было делать – покупать в России газ по $127, как Беларусь покупала, и продавать с разумной маржой, как хотя бы для тех отраслей, которые газозависимы… И я встал на защиту не только «Елизово» и других предприятий, входящих в группу. Я объединил все стеклотарные предприятия как единую группу и выходил с инициативой только в интересах отрасли, – рассказал бизнесмен, чей стекольный бизнес со временем из-за цен на газ стал приносить убытки.

По мнению Муравьева, такое настойчивое поведение взбесило руководство Беларуси.

После выхода на свободу бизнесмен живет в Дубае. Из его слов следует, что ему удалось благодаря доверенным людям сохранить часть своих средств. Помимо дальнейшего развития бизнеса, Муравьев собирается судиться за конфискованное имущество в Австрии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив