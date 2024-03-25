Власти начали считать, сколько минчан могут спрятаться в метро 25 25.03.2024, 9:28

8,756

И рассказали, что поезда метрополитена могут стать госпиталями.

Минское метро в случае чрезвычайных ситуаций может укрыть более 100 тыс. человек. Такие данные привели в эфире телеканала «Беларусь-1». С открытием новых станций третьей линии вместимость столичной подземки вырастет.

«При возникновении чрезвычайной ситуации мы укрываем (есть такой термин «укрываем») пассажиров, которые находятся на станции, а также людей, которые живут в пределах 500 м от данной станции или же работают, или организация, которая находится в зоне досягаемости. Конечно, когда происходит какая-то ситуация, тут сильно никто не будет прямо разбираться, но, тем не менее, эти люди должны знать, что в пределах 500 метров есть такая станция, на ней можно укрыться в случае чрезвычайной ситуации», — пояснил официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.

По его словам, поезда метрополитена в случае необходимости могут быть превращения в госпиталь.