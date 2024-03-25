Пожар на НПЗ в Саратове: росСМИ пишут об атаке БПЛА 25.03.2024, 9:56

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Дрон упал на территорию завода.

В субботу, 23 марта, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. По информации россиян, якобы обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что россиянам якобы удалось подавить дрон силами РЭБ, но он упал на территорию НПЗ. Возник пожар на площади 10 квадратных метров. БПЛА повредил операторскую.

Как отмечает Telegram-канал, эта атака стала уже 14 на нефтеперерабатывающие предприятия в РФ и на оккупированных территориях за три недели.