С послом Беларуси в РФ что-то происходит 13 25.03.2024, 10:39

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Дмитрий Крутой

Выдает одно неадекватное заявление за другим.

Злые языки любят обвинять руководство Беларуси в неадекватности. Вот, мол, Лукашенко и Кочанова очень странные заявления делают, да и Головченко не назовешь образцом рационального восприятия действительности.

И как-то совершенно на периферии внимания остается непростая ситуация с белорусским послом в РФ. Дмитрия Крутого в последнее время не узнать, пишет «Салiдарнасць».

Судите сами.

Раз. Лето 2023 года: посол заявил, что Беларусь может построить в России… «собственный речной флот».

Скажете «бывает», «ну, ляпнул – с кем не бывает»? Но Крутой на этом не остановился. Осенью прошлого года он вернулся к теме, заявив о возможности «возродить белорусские компетенции в судостроительной отрасли».

Два. Январь 2024 года. Крутой заявил, что обсуждал с губернатором Приморья Олегом Кожемяко идею строительства «полностью белорусского порта» в Приморском крае. Мол, собственный порт Беларуси в этом российском регионе станет важным элементом транзитного маршрута в Китай.

Если открыть карту, то можно увидеть, что Приморский край находится в 7 тысячах километрах от нашей страны. Это в два раза больше расстояния от Беларуси до Португалии, самой западной территории континентальной Европы...

Три. Посол заявил, что Беларусь рассматривает «возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях».

Идея Крутого: белорусские товары можно переправлять в Китай по Северному морскому пути. Для чего нужно всего-то построить суда с ядерными энергетическими установками, чтобы проламывать льды Северного Ледовитого океана.

Ну вы поняли, да? Посол в РФ считает, что Беларусь может построить в России свой речной флот, ледоколы и морской порт под боком у Китая…

Четыре. Март 2024-го. Дмитрий Крутой заявил, что «мероприятия по союзной интеграции» позволят увеличить ВВП Беларуси на $8 млрд.

Просто напомним, что экономика нашей страны уже десятилетие находится в стагнации, а ее ВВП крутится вокруг цифры в $70 млрд. Кроме того, теперь не только экономика Беларуси, но и экономика России оказались под невиданными ранее санкциями.

…Трудно дать четкую оценку происходящему с Дмитрием Крутым. Подобные перечисленным его заявления, порой, напоминают анекдоты. И это – мягко говоря.