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В Литве белорусы ярко отметили День Воли

  • 25.03.2024, 10:53
В Литве белорусы ярко отметили День Воли

Ярким шествием и автопробегом.

В Вильнюсе прошли мероприятия, посвященные 106-й годовщине восстановления независимости Беларуси, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

В рамках мероприятий, приуроченного к этому знаменательному дню, белорусы провели автопробег Вильнюс-Каунас-Вильнюс.

Активисты также посетили могилу создателя бело-красно-белого флага Клавдия Дуж-Душевского в Каунасе, чтя память тех, кто боролся за свободу страны.

Сегодня, 25 марта, белорусы по всему миру отмечают 106-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

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