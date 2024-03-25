В Литве белорусы ярко отметили День Воли 25.03.2024, 10:53

Ярким шествием и автопробегом.

В Вильнюсе прошли мероприятия, посвященные 106-й годовщине восстановления независимости Беларуси, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

В рамках мероприятий, приуроченного к этому знаменательному дню, белорусы провели автопробег Вильнюс-Каунас-Вильнюс.

Активисты также посетили могилу создателя бело-красно-белого флага Клавдия Дуж-Душевского в Каунасе, чтя память тех, кто боролся за свободу страны.

Сегодня, 25 марта, белорусы по всему миру отмечают 106-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.