закрыть
25 марта 2024, понедельник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это позор»: источники рассказали о побеге российских полицейских из «Крокуса»

  • 25.03.2024, 11:05
  • 2,702
«Это позор»: источники рассказали о побеге российских полицейских из «Крокуса»

Российские силовики легко могли обезвредить террористов.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что российская полиция просто разбежалась во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Источники сообщили каналу подробности об отделе полиции Павшино, который располагается  в здании центра.

«Это не какой-то опорник, а большой отдел. У них прямо у здания Экспо своя парковка с шлагбаумом, там обычно 12-15 машин этого отдела стоят. Их патрули следят за порядком на всей территории Павшинской поймы. У них свой паспортный стол, своя оружейная комната. Большое число сотрудников. То есть, почти в одном здании («Крокус Экспо-«2 (где отдел полиции) и «Крокус Холл» (на который был атака террористов) соединены друг с другом), находится большая группа вооруженных сотрудников полиции.

Только двое террористов были с автоматами. Еще один с ножом, другой- с камерой. Если бы эта группа полицейских пришла на помощь людям, попавшим в смертельную опасность, безусловно, они бы их спасли. Но сотрудники полиции просто испугались. Это позор», — рассказал источник.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив