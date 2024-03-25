«Это позор»: источники рассказали о побеге российских полицейских из «Крокуса» 25.03.2024, 11:05

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Российские силовики легко могли обезвредить террористов.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что российская полиция просто разбежалась во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Источники сообщили каналу подробности об отделе полиции Павшино, который располагается в здании центра.

«Это не какой-то опорник, а большой отдел. У них прямо у здания Экспо своя парковка с шлагбаумом, там обычно 12-15 машин этого отдела стоят. Их патрули следят за порядком на всей территории Павшинской поймы. У них свой паспортный стол, своя оружейная комната. Большое число сотрудников. То есть, почти в одном здании («Крокус Экспо-«2 (где отдел полиции) и «Крокус Холл» (на который был атака террористов) соединены друг с другом), находится большая группа вооруженных сотрудников полиции.

Только двое террористов были с автоматами. Еще один с ножом, другой- с камерой. Если бы эта группа полицейских пришла на помощь людям, попавшим в смертельную опасность, безусловно, они бы их спасли. Но сотрудники полиции просто испугались. Это позор», — рассказал источник.