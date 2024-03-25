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В Бресте милиционера осудили за подписку на страницу в Facebook

  • 25.03.2024, 11:15
  • 1,810
В Бресте милиционера осудили за подписку на страницу в Facebook
иллюстративное фото

И даже провели обыск.

Обычных белорусов каждый день судят за «распространение экстремистских материалов», назначая им сутки административного ареста или большие штрафы с конфискацией телефонов в «доход государства». Но вот суд над сотрудником МВД за «экстремизм « — редкий случай. Журналисты BGmedia нашли такой в банке судебных решений, где опубликовали постановление суда Ленинского района Бреста от 11 марта. 

Суд Ленинского района 11 марта в открытом заседании рассмотрел административное дело по популярной после 2020 года статье — ч. 2 ст.19. 11 КоАП (распространение экстремистских материалов). Судили уроженца России, у которого есть белорусское гражданство. По решению суда также известно, что у него есть высшее образование, а работает он в МВД Беларуси. Живет в Бресте, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и ухаживает за матерью с инвалидностью.

Его обвинили в том, что он в неустановленное время на своей странице в фейсбуке подписался на страницу на букву T, которая включена в «республиканский список экстремистских материалов» решением суда Железнодорожного района Витебска. Подписку на «запрещенный» ресурс нашли у него сотрудники ОВД Ленинского района Бреста.

Во время суда он пояснил, что подписался в фейсбуке на «страницу Т», когда она еще не была признана «экстремистской». Позже он узнал о существовании «республиканского списка экстремистских материалов», поэтому отписался от большинства «запрещенных» интернет-ресурсов в соцсетях. По невнимательности осталась только подписка на «страницу». К ней его коллеги и прицепились. По мнению суда, человек признал вину частично.

Из решения суда стало понятно, когда у него нашли «экстремистскую» подписку и при каких обстоятельствах. Известно, что 6 марта осмотрели «место совершения административного правонарушения»: обыск в квартире, в которой проживает мужчина, санкционировал заместитель прокурора Бреста. Во время него осмотрели все технические устройства.

А уже в субботу, 9 марта, силовики изучили планшет мужчины и нашли на его странице в Facebook ту самую «экстремистскую» подписку. Олега задержали в тот же день в 12.46. Раз суд провели в понедельник, 11 марта, значит выходные мужчина провел в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

Кстати, в «республиканском списке экстремистских материалов» журналисты BGmedia не нашли страницу в Facebook на букву «Т», которую признал «экстремистской» суд Железнодорожного района Витебска. Такой страницы в решениях этого суда нет. Сам суд признал «экстремистскими «только две страницы в фейсбуке: «Супольнасць беларускіх анархістаў «Прамень» и страницу «Хартии97». Возможно, в постановлении суда есть опечатка.

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