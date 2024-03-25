Страны Балтии предлагают вернуть призыв в армию членов НАТО 25.03.2024, 11:28

Европейским странам необходимо вернуться к уровню «расходов времен холодной войны».

Два президента стран Балтии призвали союзников сделать больше, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Они предлагают рассмотреть все - от призыва на военную службу и специального налога на оборону до резкого увеличения военных расходов.

Как заявил глава Латвии Эдгар Ринкевич Financial Times, европейским странам необходимо вернуться к уровню «расходов времен холодной войны» и обсудить возвращение обязательной военной службы для увеличения живой силы оборонительных сил.

«Это произошло по двум причинам: во-первых, попытка обучить больше людей была действительно важной, поскольку мы вступили в геополитическую турбулентность; во-вторых, во многих наших странах существует огромная проблема демографии», - отметил Ринкевич, комментируя возвращение Латвии к военной службе.

По его словам, военные начальники предпочитают иметь полностью профессиональные силы, и обязательная служба может оказаться непопулярной, однако вооруженные силы по всей Европе столкнулись с трудностями с набором кадров. Поэтому призыв поможет создать более боеспособные резервные силы для сдерживания России.

«Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы к нему вторглись. И никто не хочет, чтобы здесь происходила Украина», - подчеркнул Ринкевич.

Его эстонский коллега Алар Карис предложил рассмотреть специальный налог для финансирования военных закупок. По его мнению, Европа должна стремиться достичь минимальных расходов США на оборону, что означает более чем удвоение текущих уровней.

Британский генерал Патрик Сандерс, начальник генерального штаба, призвал создать «гражданскую армию», хотя власти страны эту идею не оценили.

Балтийские лидеры были решительными сторонниками более жестких санкций против России, но они также сталкиваются с пристальным контролем из-за соблюдения ими согласованных ЕС ограничений на торговлю. Ринкевич убежден, что нужны дополнительные запреты на товары и новые санкции.

«Я бы сказал, что более централизованный надзорный механизм ЕС будет очень приветствоваться», - добавил он. Президент считает, что блок должен рассмотреть возможность наложения так называемых вторичных санкций на третьи страны или их предприятия, которые отказываются выполнять запреты ЕС на экспорт в Россию.

Война России и НАТО

В начале года немецкий Bild писал, что Бундесвер рассматривает сценарий российской агрессии против стран-членов уже в ближайшие годы. В частности, уже в этом году они ожидают гибридных атак со стороны РФ.

Заявления о возможности большой войны звучали со стороны военных и политиков ряда западных стран. Недавно Эстония, Франция и Польша выступили с призывом о необходимости срочно повысить оборонную готовность Европы.

В Польше предположили, что уже в 2026-2027 году Россия может совершить нападение на Североатлантический альянс, страны-члены должны срочно увеличить свои расходы на оборону.