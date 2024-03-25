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«Беларусь готовят к еще большему участию в войне»

  • 25.03.2024, 12:36
  • 6,050
«Беларусь готовят к еще большему участию в войне»

Главные выводы из теракта в Подмосковье.

Российская пропаганда следует в нарративе, заданном окурком. То есть так или иначе приплетать к атаке ИГИЛ Украину, даже если это совсем не связывается ни логически, ни идеологически, ни логистически, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. Украина уничтожает военные цели в отличие от российских агрессоров. Теракт против мирного населения приведет к эскалации конфликта и будет поводом для мобилизации на фронт.

2. Украина для ИГИЛ такой же враг, как и Россия. И там не действует закон враг моего врага мой друг. Это противоречит догматам.

3. Посол хунты в России до появления окурка на экране Дмитрий Крутой прямо сказал, что спецслужбы хунты поучаствовали в перехвате террористов в близи границы с Беларусью.

Очевидно, что Россия не только не хочет признать теракт в «Крокусе» реальным терактом в результате проявления исламского фундаментализма, но поставила цель максимально разогнать антиукраинскую истерию как формальную причину мобилизации, которую уже пора начинать, чтобы хоть как-то подготовить мясо.

Тем самым спецслужбы России косвенно подтверждают, что все предыдущие атаки «террористов» были спланированы самим режимом или происходили под его контролем.

Из этого следует несколько выводов.

1. Теракты в России продолжатся. И будут уже двух видов. ИГИЛ будет доказывать, что это он, а не Украина, чтобы заставить с собой считаться и признать очевидное.

Путин и его спецслужбы должны будут совершать теракты с откровенно украинским следом, чтобы доказать, что обвинения в сторону Украины имеют под собой основание.

2. Мобилизация и новая волна наступления как бонус для Трампа тоже неизбежна.

Это было про Россию. Теперь про Беларусь.

Пропаганда хунты пошла дальше российских коллег и напрямую обвинили Украину и лично президента Зеленского в теракте в «Крокус Сити Холле».

А значит, что оба вывода и справедливы и для Беларуси с некоторой модификацией.

1. Террористическая угроза реальная, а не мифическая серьезно повысилась. Хунта через пропаганду и официальных лиц сама сделала из себя врага ИГИЛ и прямо напрашивается на неприятности. С учетом того, что в стране проходной двор, а спецслужбы заняты отловом тех, кто ставит лайки в интернете, результат будет приблизительно такой же как в Подмосковье.

2. У Кремля тоже есть интерес осуществить теракт с украинским следом на территории Беларуси. Это контроль и подготовка общества к более деятельному участию в войне.

Наш квартет убедительно рекомендует избегать массовых мероприятий и скопления людей, чтобы не стать жертвами чудовищных планов Кремля. Новые теракты на территории России неизбежны, в Беларуси крайне вероятны.

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