Интересно выбранное время: почему теракт под Москвой произошел сразу после «выборов» Путина 25.03.2024, 12:48

3,326

В этом инциденте сложно не заметить российский вариант «поджога Рейхстага».

В ТЦ «Крокус Сити Холл» под Москвой 22 марта произошел теракт. В этом инциденте сложно не заметить еще один российский вариант «поджога Рейхстага».

Однако интересно то, что время для совершения такого теракта выбрали неправильно. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, отметив, что обычно подобные теракты устраиваются перед принятием какого-то важного решения.

Почему теракт в России произошел сразу после «выборов»

Таким образом на граждан давят террором, чтобы получить желаемый результат. В то же время в России это произошло после так называемых выборов 15 – 17 марта, где уже «победил» Владимир Путин.

– То, что это произошло сразу после «выборов» свидетельствует мне о том, что «титаник» под названием Россия сейчас будет «лодкой», которая идет под воду. Они действительно решили, что «гламурный фашизм» закончился и время переходить к серьезным действиям, – сказал американский депутат.

В то же время Кремль традиционно нашел в этом «украинский след». Однако весь цивилизованный мир понимает, когда Россия кричит, что это якобы «сделала Украина», то это свидетельствует о том, что на самом деле это именно Россия.

Поджог Рейхстага

Событие произошло 27 февраля 1933 года в Германии, когда кто-то пытался специально поджечь здание Рейхстага, где собирался парламент. Тогда во всем обвинили коммунистов.

Это событие считается важным, поскольку оно стало поводом для принятия закона, который ограничивал права граждан и позволил нацистам усилить свою власть в стране. Нацисты использовали этот инцидент, чтобы укрепить свою власть и превратить Германию в диктатуру под руководством Адольфа Гитлера.

В то же время среди историков до сих пор не существует единодушия по поводу виновников поджога Рейхстага.