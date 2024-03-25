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Нелегалы атаковали польских пограничников с помощью пиротехнических средств

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  • 25.03.2024, 12:51
  • 1,530
Нелегалы атаковали польских пограничников с помощью пиротехнических средств

Видеофакт.

За три дня, 22-24 марта, границу Беларуси с Польшей пытались нарушить 444 раза. Такую статистику предоставляет Пограничная служба Польши.

На видео, которое польские пограничники опубликовали в соцсетях, видно, как мигранты бросают петарды через забор на польскую сторону.

В последнее время активизировались попытки мигрантов нелегально перейти белорусско-польскую границу.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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