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FT: США и Япония планируют наибольшее обновление договора о безопасности за последние 60 лет

  • 25.03.2024, 13:49
FT: США и Япония планируют наибольшее обновление договора о безопасности за последние 60 лет

Подробности.

США и Япония планируют наибольшее обновление своего альянса безопасности с момента подписания договора о взаимной обороне в 1960 году с целью противостояния Китаю. Президент Джо Байден и премьер-министр Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации военного командования США в Японии с целью усиления оперативного планирования и учений между странами, сообщили пять человек, знакомых с ситуацией. Они обнародуют план, когда Байден примет Кисиду в Белом доме 10 апреля, отмечает Financial Times.

Союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы ответить на то, что они считают растущей угрозой со стороны Китая, что требует от их военных сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в кризисных ситуациях, таких как конфликт на Тайване. За последние несколько лет Япония значительно усилила свою безопасность, тратя гораздо больше средств на оборону, и в частности, планирует приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Японские военные также создадут «Объединенное оперативное командование» в следующем году для улучшения координации между разными войсками собственных Сил самообороны.

«Но координация между союзниками усложняется тем, что Силы США в Японии (USFJ) мало изменились с тех пор, когда американские и японские военные совершали меньше совместных действий, и имеют небольшие полномочия по командованию и контролю. Японии приходится больше сотрудничать с Индо-Тихоокеанским командованием США на Гавайях, которое находится в 19 часах езды от Токио и в 6200 км от него», — сообщает издание.

Одна из моделей, рассматриваемая администрацией Байдена, предусматривает создание новой американской военной объединенной оперативной группы, которая будет присоединена к Тихоокеанскому флоту США, одному из компонентов командования на базе Indopacom на Гавайях. Четырехзвездочный командующий флотом будет проводить больше времени в Японии, чем сейчас, и будет иметь усиленную структуру поддержки в стране. Со временем оперативная группа, в состав которой входили бы разные подразделения вооруженных сил США, переместится в Японию.

«Совместное размещение этих командований, по крайней мере частично, приблизило бы американско-японский альянс к мантре «бей сегодня вечером» альянса США с Южной Кореей — более оперативной и надежной в реагировании на региональные угрозы. Это стало бы значительным вкладом в сдерживание в регионе», — объяснил Кристофер Джонстон, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона и ЦРУ.

Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что могут рассматриваться и другие модели, включая возможность модернизации USFJ. Пентагон еще далек от принятия любого решения, в том числе относительно идеи оперативной группы, которую предложил адмирал Джон Аквилино, командующий Indopacom.

Какая бы модель ни была выбрана, она будет сложной из-за вопросов о ресурсах и инфраструктуре, а также вопросов, связанных с военной иерархией. Также, вероятно, будет борьба за территорию между разными видами вооруженных сил США.

Токио настаивает на назначении американского четырехзвездочного командующего в Японии. Но эта мысль встречает сопротивление, в том числе в Вашингтоне.

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