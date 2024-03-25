Группа «Би-2» поздравила белорусов с Днем Воли 25.03.2024, 13:54

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Видеофакт.

Фронтмены группы «Би-2» Александр Уман (Шура Би-2) и Егор Бортник (Лева Би-2) поздравили белорусов с Днем Воли. Видео опубликовал канал «Белсат».

«Мы поздравляем всех белорусов с днем Воли. Мы очень рады были всех вас видеть на наших прекрасных концертах в Вильнюсе и Варшаве. «Rock-n-roll forever и «Жыве Беларусь», обратились музыканты к белорусам.

Напомним, лидеры «Би-2» являются выходцами из Беларуси. Шура родился в Бобруйске, Лева — в Минске. Группа была основана также в Беларуси.