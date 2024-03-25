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Клоун Юрий Куклачев переплюнул российских пропагандистов

  • 25.03.2024, 14:07
  • 7,920
Клоун Юрий Куклачев переплюнул российских пропагандистов
Юрий Куклачев

Путинист уверен, что россияне должны стать еще более жестокими.

Известный российский клоун и заядлый Z-патриот Юрий Куклачев выдал нездоровую тираду по поводу «виновных» в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Красногорск, Подмосковье), который произошел вечером 22 марта. Кремлевский шут не сомневается, что за этими событиями стоит Запад и Европа, с которыми якобы борется Россия в Украине в рамках так называемой «спецоперации». Именно поэтому одиозный путинист призвал государство-террористку «дать мощный отпор», то есть бомбить европейские страны и США, пишет obozrevatel.com.

«Россия должна дать мощный отпор всем грязным и нечестивым людям, стоящим за уничтожением чистого и прекрасного», – выдал клоун. Его процитировали российские пропагандистские СМИ.

«Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время «СВО»... Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно», – поделился своими больными фантазиями клоун.

Куклачев уверен, что события в «Крокусе» станут мотивацией для россиян объединиться и встать против «загнивающего Запада». В союзниках России клоун видит «мусульманский мир». Он убежден, что россияне, на чьих руках тысячи невинных смертей украинцев, должны стать еще более жестокими.

«Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, напротив, за нас. Потому что они поняли, что нельзя доверяться людям нечестивым, грязным, безразличным, которые все строят на уничтожении чистого и прекрасного. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы – не щенки, которых можно расстреливать. А мы люди – сильные и мощные, которые могут дать очень серьезный отпор. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил», – выдал Куклачев.

Террористов, которые, собственно, и расстреливали людей в «Крокус Сити Холле», клоун виновными не считает.

Он комментирует: «Виноваты не стрелявшие. Они – безмозглые существа. Больше виноваты те, кто их нашел, кто их направлял. Они нашли чудовищ слабонервных и получат за это по полной».

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