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Президент Литвы: Белорусов ждет европейское будущее

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  • 25.03.2024, 14:27
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Президент Литвы: Белорусов ждет европейское будущее
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Гитанас Науседа поздравил народ Беларуси с Днем Воли.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил народ Беларуси и белорусов Литвы, отмечающих 25 марта День Воли, пишет Delfi.

В своем поздравлении глава государства отметил, что этот день является «днем размышлений о будущем — европейском будущем Беларуси, в котором все белорусы будут пользоваться всеми свободами и возможностями, чего они заслуживают».

Он подчеркнул, что Литва продолжает активно поддерживать белорусское гражданское общество и стремится способствовать тому, чтобы голоса белорусов в международном сообществе были услышаны.

«Сегодня, как и каждый день, я хочу еще раз заверить, что поддержка Литвой демократической Беларуси, ее независимости и суверенитета непоколебима. Мы поддерживаем стремление всего народа Беларуси жить в свободном и демократическом государстве», — цитируется в сообщении главы государства.

Президент пожелал белорусам оставаться сильными и сплоченными, продолжать бороться за свободу своей страны, не позволяя использовать свое государство в военной агрессии против Украины.

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