Семь главных странностей и нестыковок в официальной версии об атаке на «Крокус» 25.03.2024, 14:33

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Кто-то врет.

То, что теракт в «Крокус Сити холле» был совершен террористами из «Исламского государства», практически не вызывает сомнений. Но российские власти до сих пор не спешат обвинять ИГ, сосредоточившись на Украине. В их действиях и словах есть много нестыковок — ощущение, будто российское государство сознательно «проспало» нападение боевиков. «Можем Объяснить» рассказывает, что не так с самими терактом и реакцией на него.

1) Россию предупреждали. Прямо перед нападением боевиков на «Крокус Сити ролл» российские силовики получали от США предупреждения о готовящемся теракте. Об этом сообщило государственное российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской спецслужбе. Но российские власти не прислушались к предупреждениям.

2) Вседозволенность для террористов. Один из боевиков посещал «Крокус Сити холл» незадолго до нападения. Но не вызвал никаких подозрений. Не сработала система «умный город», установленная в Москве.

3) Медлительность силовиков и пожарных. Судя по камерам, первые проблесковые маячки появились на месте ЧП спустя аж полчаса после сообщений о стрельбе. Но, приехав на место, силовики не спешили со штурмом. Он начался только в полдесятого вечера.

4) Странное поведение террористов. Боевики убивали ни в чем неповинных людей всего за 500 тыс. рублей. Пропаганда утверждает, что террористы были тщательно обучены. Но они не сменили автомобиль, когда выехали из столицы, хотя настоящие профессионалы продумали бы этот момент.

5) Обвинения в адрес Украины. Путин заявил, что преступники пытались уехать в Украину, где их ждало «окно». Но автомобиль был остановлен неподалеку от границы с Беларусью – до нее всего 43 км от границы. До Украины – 118 км.

6) Странное задержание. Спустя несколько минут после задержания в телеграм-каналах появилось видео допроса террористов. И это очень странно. «Допрос главного подозреваемого никто в сеть не выкладывает, потому что сейчас вся цепочка (заказчик, посредник и исполнитель) лягут на дно. А они выклыдывают допрос сразу же», — удивляется военный эксперт Сергей Ауслендер.

7) Проблемы со временем. Хинштейн сообщал, что преступники были задержаны в Брянской области ночью. Это было примерно в 3:30. Но, судя по «Яндекс.Картам», чтобы доехать из Красногорска до Брянской области, нужно потратить не менее 7,5 часов.