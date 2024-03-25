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Боец полка Калиновского Шурмей: Наступает время действовать

  • 25.03.2024, 15:23
Боец полка Калиновского Шурмей: Наступает время действовать

Судьбу Беларуси определяет только белорус.

«Судьба свободной Беларуси решается здесь и сейчас. Нам надлежит сделать большую работу, по-настоящему сплотиться», — заявил доброволец полка имени Кастуся Калиновского (ПКК) Павел Шурмей (позывной «Дядька») в обращении по случаю Дня Воли — 106-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Как пишет «Позірк», соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ПКК.

«Большая волна эмиграции последних лет рандомно разбросала белорусов по всему миру. Мы не вместе — и в этом наша слабость», — сказал Шурмей.

По его словам, ПКК за два года существования «доказал свою боеспособность». «Кремлевская марионетка Лукашенко боится нас. Его хозяин Путин желает расширить войну. И в этот раз отсидеться в стороне не получится. Война коснется каждого», — подчеркнул доброволец.

«У тех, кто остался на родине, есть выбор — стать пушечным мясом в путинской армии или стать вместе с нами и обеспечить себе и своим детям достойное будущее в независимой европейской Беларуси. Не ждите, пока этот выбор сделают за вас», — добавил военный.

Обратившись к «белорусам зарубежья«, он отметил: «Возможно, вы нашли относительный покой и комфорт, но не родину. Если вы, как и я, мечтаете, чтобы мы и наши дети могли жить в свободной Беларуси, наступает время действовать».

В конце обращения Шурмей призвал »всех настоящих белорусов» присоединяться к полку, так как «судьбу Беларуси решает только белорус».

47-летний Шурмей — уроженец Лиды Гродненской области, спортсмен, гребец, участник двух Олимпиад.

В марте 2022 года присоединился к ПКК, был ранен. Награжден медалью БНР за отвагу.

В Беларуси против Шурмея заведено уголовное дело.

Батальон имени Кастуся Калиновского был создан 9 марта 2022 года. 26 марта того же года он вошел в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), а 21 мая было объявлено о его трансформации в полк в составе двух батальонов — «Волат» и «Тэрор». Позже был сформирован третий — «Літвін». Впоследствии «Тэрор» стал отдельным подразделением ВСУ вне состава полка.

25 сентября 2023 года ПКК объявил о создании нового батальона «Western» с участием иностранцев, в состав которого вошли «офицеры стран НАТО и иностранные граждане, имеющие боевой опыт в Ираке и Афганистане».

В Беларуси по факту создания полка Калиновского возбуждено уголовное дело, он признан «экстремистским формированием».

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