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Израиль согласен освободить 700 палестинцев в обмен на 40 заложников

  • 25.03.2024, 15:29
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Израиль согласен освободить 700 палестинцев в обмен на 40 заложников

ХАМАС пока не ответил на это предложение.

Израиль согласился на предложение США об освобождении около 700 палестинских заключенных в обмен на 40 заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения 7 октября 2023 года. Об этом сообщили источники телеканала CNN и ряда израильских СМИ. Палестинская группировка ХАМАС, которая признана террористической в США, Великобритании и Евросоюзе, пока не ответила на предложение, пишет сайт «Радио Свобода».

Автором инициативы стал директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе переговоров в столице Катара Дохе, которые Израиль и ХАМАС ведут через посредников уже несколько месяцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху отверг предложения радикальной группировки ХАМАС по освобождению заложников, назвав их «абсурдными».

Главным вопросом израильской политики в отношении ХАМАС является освобождение всех израильских заложников, захваченных джихадистами в день нападения на Израиль 7 октября. ХАМАС увязывает сделку с постоянным прекращением огня и выводом израильских войск из сектора Газа.

Предыдущий обмен заложниками состоялся во время короткого перемирия в ноябре прошлого года. 105 израильских заложников были обменены на примерно 240 палестинских заключенных из израильских тюрем. Около 130 заложников все еще удерживаются в Газе. Израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, около 30 из них мертвы.

Еще один камень преткновения для достижения договоренностей - планируемая Израилем операция в городе Рафах на юге сектора Газа, где находятся свыше миллиона палестинцев, бежавших от боевых действий на севере сектора. США - против операции и требуют от Израиля принять меры для защиты мирного населения.

Премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху заявил в этой связи, что несмотря на международное давление, Армия обороны Израиля войдет в Рафах, завершит ликвидацию оставшихся батальонов ХАМАС, восстановит безопасность и обеспечит «полную победу народу и Государству Израиль».

США и большинство мирового сообщества считают, что только формула «два государства для двух народов» может обеспечить устойчивый мир.

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