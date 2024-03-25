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В Барановичах по «народной» статье будут судить сразу девять человек

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  • 25.03.2024, 15:56
  • 4,416
В Барановичах по «народной» статье будут судить сразу девять человек

Что им инкриминируют?

В четверг, 28 марта, в суде Барановичского района и города Барановичи «судья» Инна Павловская будет рассматривать дело по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), пишет «Весна».

По делу проходят сразу девять фигурантов: Хута Дмитрий, Апанович Эдуард, Артюх Олег, Лесковец АлексейАбрамович Дмитрий, Сергеев Олег, Тадро Ольга, Шкутько Вячеслав, Стахейко Елена.

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