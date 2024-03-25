Бодрость и красота: названы продукты, продлевающие молодость 1 25.03.2024, 16:19

3,508

Они укрепляют сердце, разглаживают морщины и очищают организм от шлаков.

Старение — естественный биологический процесс, отменить который невозможно, но замедлить — вполне реально. Достаточно скорректировать образ жизни, привычки и питание, пишет inc-news.kz. Эти продукты помогут дольше сохранять бодрость и красоту, а следовательно, молодость:

Гранат

В этом фрукте содержатся полифенолы: они защищают внутренние органы и кожу от возрастных изменений, повреждений. Благодаря употреблению граната улучшается цвет лица и повышается способность кожи к регенерации.

Рыба

Некоторые виды рыбы, такие как треска или лосось содержат в себе особенно много омега-3 жирных кислот. Они тоже улучшают состояние кожи, уменьшая различные высыпания и мелкие морщинки, делая её более подтянутой. А ещё укрепляют сердечную мышцу.

Капуста

Любой вид капусты богат витамином С, а также бета-каротином. Эти два элемента благотворно влияют на зрение. Ухудшения зрения — один из признаков возрастных изменений организма, поэтому важно включить в меню продукты, содержащие витамин С и бета-каротин.

Бобы

Содержат много белка, необходимого для регенерации тканей организма.

Вода

О важности употребления чистой негазированной воды сказано многое. И не зря — вода активно выводит шлаки и токсины из организма, облегчает приток крови к жизненно важным органам и способствует визуальному омоложению — благодаря ежедневному употреблению воды кожа выглядит подтянутой и увлажнённой, приобретает естественное сияние.

Наряду с правильным питанием важно внедрить в свою жизнь посильную, но регулярную физическую активность, исключить никотин и спиртное и постараться скорректировать отношение к жизни: научившись видеть что-то позитивное в обыденных явлениях, вы будете гораздо меньше подвергаться стрессам. Всё это в совокупности обеспечит желанную молодость — и телесную, и душевную.