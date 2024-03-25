Украинские танкисты в неравном бою уничтожили два российских танка и вышли победителями с поля боя 1 25.03.2024, 16:31

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Уникальные кадры танковой дуэли.

Танкисты 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха приняли неравное сражение против трех вражеских танков и вышли с поля боя победителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты танкового боя опубликованы в соцсетях.

«Уникальные кадры танковой дуэли - на один украинский танк выкатилось три российских, и наш экипаж выжил в бою и одержал победу! Суперпрофессионализм экипажа танка 53-й отдельной механизированной бригады позволил уничтожить две вражеские бронемашины и откатиться на свои позиции», – отмечает в комментарии автор публикации.