Украинские танкисты в неравном бою уничтожили два российских танка и вышли победителями с поля боя

Украинские танкисты в неравном бою уничтожили два российских танка и вышли победителями с поля боя1
- 25.03.2024, 16:31
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Уникальные кадры танковой дуэли.
Танкисты 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха приняли неравное сражение против трех вражеских танков и вышли с поля боя победителями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты танкового боя опубликованы в соцсетях.
«Уникальные кадры танковой дуэли - на один украинский танк выкатилось три российских, и наш экипаж выжил в бою и одержал победу! Суперпрофессионализм экипажа танка 53-й отдельной механизированной бригады позволил уничтожить две вражеские бронемашины и откатиться на свои позиции», – отмечает в комментарии автор публикации.