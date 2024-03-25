закрыть
25 марта 2024, понедельник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские танкисты в неравном бою уничтожили два российских танка и вышли победителями с поля боя

1
  • 25.03.2024, 16:31
  • 2,894
Украинские танкисты в неравном бою уничтожили два российских танка и вышли победителями с поля боя

Уникальные кадры танковой дуэли.

Танкисты 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха приняли неравное сражение против трех вражеских танков и вышли с поля боя победителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты танкового боя опубликованы в соцсетях.

«Уникальные кадры танковой дуэли - на один украинский танк выкатилось три российских, и наш экипаж выжил в бою и одержал победу! Суперпрофессионализм экипажа танка 53-й отдельной механизированной бригады позволил уничтожить две вражеские бронемашины и откатиться на свои позиции», – отмечает в комментарии автор публикации. 

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников