В минском театре весь зал пел «Перемен»: история получила продолжение 2 25.03.2024, 16:39

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Протестная песня зазвучала в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Директор Музыкального театра Сергей Пукита уволен со своей должности. Его фамилия исчезла со страницы с именами руководителей на сайте коллектива. Ранее источник «Зеркала» подтвердил, что 21 марта у Пукиты был последний рабочий день.

Причиной увольнения, видимо, стала композиция «Перемен!» советской рок-группы «Кино». 16 марта в Музыкальном театре выступал Симфонический оркестр Воронежского концертного зала с программой «Антология русского рока», в репертуаре которого как раз есть эта композиция.

— Зал поддержал выступление с этой композицией, стоя с фонариками, — рассказал «Зеркалу» источник, знакомый с ситуацией.

После этого было принято решение уволить Пукиту.

— Сотрудники театра в целом характеризуют его как вменяемого, честного человека, — комментировал собеседник издания.

Теперь исполняющим обязанности директора назначен Геннадий Мисуно, который до этого занимал должность замдиректора.

Сергей Пукита возглавлял Музыкальный театр с 2019 года. Он родился в 1978 году, в 1998-м окончил Могилевское училище культуры, в 2003-м — столичный Университет культуры и искусств (мастерская Модеста Абрамова).

С 2004 года работал в столичном Молодежном театре (с 2010-го был там заместителем директора), а также активно снимался в кино. На его счету более 60 работ. Правда, это чаще всего эпизоды. Пукита снимался в фильмах «Стиляги», «Каменская-5», «Государственная граница» и других. Чаще всего играл сотрудников правоохранительных органов, чиновников или представителей рабочих профессий.