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В минском ИВС уже несколько месяцев издеваются над мигрантами

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  • 25.03.2024, 17:20
  • 6,212
В минском ИВС уже несколько месяцев издеваются над мигрантами

Им не позволяют вернуться на родину.

В минском ИВС уже несколько месяцев издеваются над мигрантами. Как стало известно сайту Charter97.org, семи мигрантам из Эфиопии, Пакистана, Индии и Бангладеша не позволяют вернуться на родину. Все мигранты — задержаны за нарушение срока пребывания в Беларуси.

«Их содержат их в ужасных условиях, камеры — на восемь коек, в камере — 15-16 человек. Там совсем молодые парни по 20-25 лет. Им не дают ни бумагу, ни письменных принадлежностей, спят на полу на тонких одеялах (без матрасов», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Миграционная служба, как рассказал источник сайта Charter97.org, просто «бросила мигрантов на ИВС».

«Для парня из Пакистана были выполнены все условия миграционной службы. Был передан паспорт и были куплены билеты. Но самолет улетел, а за ним никто не приехал в ИВС. Родственники некоторых мигрантов уже передали их паспорта в миграционную службу, а их никто не освобождает. А самим задержанным не дают делать звонки», — рассказал нам источник.

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