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Польша создаст постоянную вертолетную базу возле границы с Украиной

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  • 25.03.2024, 17:37
  • 1,940
Польша создаст постоянную вертолетную базу возле границы с Украиной

Этот момент является важным по нескольким причинам.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал письмо о сотрудничестве между Министерством национальной обороны Польши и Люблинским воеводством. Согласно ему, в городе Свидник построят постоянную авиационную базу для нужд Вооруженных сил Польши. Об этом сообщается на сайте Минобороны Польши в понедельник, 25 марта.

«Этот момент является важным по нескольким причинам. Это символический момент, но это также стратегический момент для выбора аэропорта, который будет пространством и местом для заботы о безопасности нашей Родины», — отметил Владислав Косиняк-Камыш.

Он сообщил, что на авиабазе будут дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск Польши и будут учиться военные летчики.

«Мы будем развивать региональные институты и инфраструктуру. Мы можем здесь совместить охранную функцию, туристическую и экономическую», — отметил глава Минобороны.

Он также сообщил, что постоянная база будет расположена на площади 100 гектаров, которая появится благодаря сотрудничеству между Министерством национальной обороны и местными властями.

Министр также подчеркнул, что усиление военного присутствия на востоке страны является важным для безопасности государства.

«Ощущение защищенности и настоящей безопасности — это наша задача. Мы делаем все, чтобы каждый наш соотечественник чувствовал себя в безопасности», — отметил Владислав Косиняк-Камыш.

Российская ракета на территории Польши 24 марта — что известно

24 марта в польских вооруженных силах сообщили, что одна из российских крылатых ракет, которые атаковали Украину ночью, залетела на территорию Польши. Она нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув около 06:00 и пробыла там 39 секунд.

Министерство иностранных дел Польши вызовет посла РФ Сергея Андреева после того, как российская ракета пересекла польскую границу, заявил заместитель главы МИД Анджей Шейна.

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша усилит войска в приграничных районах на востоке — в Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Также страна планирует строить гражданскую оборону.

Присутствие польской армии усилят на границе с Украиной, Беларусью, РФ и Литвой. Это будет «постоянное присутствие», сказал министр.

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