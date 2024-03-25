В Белгородской области россияне уронили с самолетов еще две авиабомбы 4 25.03.2024, 18:17

3,032

Это уже шестой подобный инцидент только за последнюю неделю.

Российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. Об этом сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

«22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Козинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что боеприпасы уже изъяли, а пострадавших среди местных жителей нет.

«За последнюю неделю известно уже о 6 упавших в регионе ФАБ», — добавило ASTRA.

Напомним, 20 марта Bild писал, что российская авиация уничтожает село в Белгородской области, расположенное на границе с Украиной. На населенный пункт с российских истребителей летят ФАБ-500.