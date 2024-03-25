закрыть
25 марта 2024, понедельник, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белгородской области россияне уронили с самолетов еще две авиабомбы

4
  • 25.03.2024, 18:17
  • 3,032
В Белгородской области россияне уронили с самолетов еще две авиабомбы

Это уже шестой подобный инцидент только за последнюю неделю.

Российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. Об этом сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

«22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Козинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали», — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что боеприпасы уже изъяли, а пострадавших среди местных жителей нет.

«За последнюю неделю известно уже о 6 упавших в регионе ФАБ», — добавило ASTRA.

Напомним, 20 марта Bild писал, что российская авиация уничтожает село в Белгородской области, расположенное на границе с Украиной. На населенный пункт с российских истребителей летят ФАБ-500.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников