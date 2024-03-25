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В Латвии вновь призвали граждан не ездить в Беларусь

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  • 25.03.2024, 19:13
  • 3,202
В Латвии вновь призвали граждан не ездить в Беларусь

СГБ Латвии сделала заявление.

Служба государственной безопасности (СГБ) призывает жителей Латвии на предстоящих пасхальных выходных не ездить в Россию и Беларусь, напоминая им о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих стран, пишет Delfi.

В СГБ отметили, что деятельность спецслужб России и Беларуси стала более агрессивной: «В попытках получения разведывательной информации о членах НАТО и Евросоюза, в том числе о Латвии, они используют все доступные средства».

Там отметили, что в нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб получать разведданные в самой Латвии ограничены, поэтому спецслужбы пытаются вербовать жителей Латвии на территории своих стран, используя угрозы, шантаж и другие незаконные методы.

«Первая попытка часто происходит на пункте пограничного контроля, где представители спецслужб выдают себя за пограничников или работников других органов. Представители спецслужб России и Беларуси могут получить важную для них информацию даже во вроде бы обычном разговоре», — сообщили в СГБ.

Латвийское ведомство настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих каникул. Если все-таки поездка необходима, СГБ рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем есть рабочая или конфиденциальная информация. На пограничном пункте с мобильного телефона могут быть сняты данные, он может быть заражен шпионскими программами. Более безопасным выбором является мобильный телефон с картой предоплаты, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.

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