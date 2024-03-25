Третья штурмовая бригада ВСУ ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка 25.03.2024, 19:20

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Украинские защитники провели успешные операции под Авдеевкой.

Украинские воины под Авдеевкой в Донецкой области уничтожили батальон российских оккупантов. Также им удалось поразить два танка и вражеские дроны. Об этом сообщила Третью штурмовую бригаду ВСУ.

- За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентное российскому батальону, - говорится в заявлении.

Отмечается, что 146 оккупантов были уничтожены, а 287 - ранены. Также воинам удалось уничтожить российские дроны «SuperCam» и «Ланцет», поразить два танка Т-80 и БМП-3, а еще повредить САУ «Нона-С».

- На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой - уничтожить максимум, - написали военные.