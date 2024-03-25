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В Сеть попала легендарная задачка на логику

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  • 25.03.2024, 19:33
  • 4,118
В Сеть попала легендарная задачка на логику

Проверьте себя.

Существуют разные головоломки и задачки, названные детскими и простыми, однако решить их может далеко не каждый взрослый человек. «Униан» предлагает и вам испытать себя - легендарная задача на логику ниже в материале.

Оказалось, что такая сложная задача на логику может поставить в ступор даже человека с высоким уровнем IQ. Для того чтобы найти решение, нужно быть внимательным и умным, а также тщательно следить за условием головоломки. Попробуйте себя - постарайтесь вывести правильный ответ.

Задача на логику — условие:

«Вы взяли в долг у друга и у подруги по 25 рублей, у вас получилось 50 рублей. Пошли в магазин и там потратили 45 рублей. 50-45=5, осталось 5. По дороге встретили соседа, заняли ему 3 рубля. 5-3=2, осталось 2. Придя домой, вы отдаете по 1 рублю другу и подруге, теперь вы должны им по 24 рубля. 24+24=48 рублей. В этот момент 3 рубля вам отдает сосед, 48+3=51 рубль.

Вопрос: откуда взялся 1 лишний рубль?»

Ответ можно узнать здесь.

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