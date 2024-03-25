Политический аналитик: Спецслужбы РФ не могли не знать о подготовке теракта в «Крокусе» 25.03.2024, 20:14

2,144

Красногорск, фактически, столица Московской области, где находится областное правительство.

Все правление Путина сопровождается серией терактов, большинство из которых, вероятно, организованы его собственными спецслужбами. Поэтому относительно последнего инцидента в концертном зале «Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall) в Подмосковье нельзя сказать, что силовики не знали о подготовке теракта.

Скорее всего, именно они и организовали его. Такое мнение сегодня, 25 марта, в эфире телеканала FREEДОМ высказала политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.

- Tеракты сопровождают все правление Путина, начиная с прихода ко власти в 1999 году: взрывы на Каширском шоссе и улице Гурьянова, потом взорвали жилой дом Волгодонске. И это только начало. Я напоминаю, что Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне, а он прямо доказывал, что взрывы дело рук Федеральной службы безопасности (ФСБ). Потом был «Норд-Ост», «Беслан», и только потом войны, — сказала она.

По ее словам, власть российского диктатора всегда сопровождается терактами, направленными против собственного населения, и стрельба в «Крокусе» — не исключение.

- Я уверена на 95%, потому что 5% мы всегда оставляем, мало ли что… Какая бы ни была группировка, но про ее деятельность ФСБ не могло не знать. И, может быть, там были внедренные агенты ФСБ. Мы ведь помним, что ровно две недели назад западные спецслужбы — американские, шведские, датские — предупредили Москву о том, что точно состоится крупный террористический акт. Что ответил Путин? Вы нас шантажируете? Вот, пожалуйста, — акцентировала Курносова.

Аналитик рассказала, что изначально у нее было убеждение, что теракт был организован исключительно с целью обвинения Украины.

Курносова подчеркнула, что западные спецслужбы, вероятно, обладали доказательствами, когда предупреждали Москву о теракте, и эти доказательства могут быть предъявлены.

- Поэтому пошли по облегченному сценарию. Почему по «сценарию»? Потому что смешно: вся Москва утыкана видеокамерами. Красногорск, фактически, является столицей Московской области, где находится областное правительство, и тоже утыкан видеокамерами. Я уже не говорю о том, сколько времени спецслужбы подъезжали к месту теракта… А «террористы» спокойно едут практически до границы на той машине, даже не сменив ее. Это же азы: в любом боевике всегда меняют машины, но они доезжают на той же машине до самой границы. Почему? Потому что им нужно было изобразить чушь собачью — «окно в Украину», о котором говорил Путин, — резюмировала Ольга Курносова.