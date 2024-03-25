Топ-5 сериалов про тайны американской элиты и британской аристократии 3 25.03.2024, 21:02

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Они получили множество престижных кинонаград.

Эти сериалы непременно стоит взять на заметку поклонникам запутанных и красивых киноисторий о высшем обществе.

«Возвращение в Брайдсхед» (1 сезон, 1981 год)

В основу этого мини-сериала лег одноименный роман британского писателя Ивлин Во, написанный в 1944 году. Так что это история об Англии времен расцвета и процветания местной аристократии. Телесериал «Возвращение в Брайдсхед» примечателен не только блестящим актерским составом (Джереми Айронс, Энтони Эндрюс и Дайана Куик), но и первоклассной работой художников по костюму, которым удалось передать дух ушедшей эпохи.

Согласно сюжету проекта, молодой художник по имени Чарльз Райдер знакомится с наследником старинного британского рода Себастьяном Флайтом. Их общение перерастает в дружбу, и вскоре Чарльз получает приглашение посетить поместье Брайдсхед, принадлежащее семье Флайт. Именно там ему предстоит по-настоящему влюбиться в прекрасную сестру Себастьяна, стать частью классического любовного треугольника и узнать все секреты, которые таятся за закрытыми дверями поместья Брайдсхед. Снятый в великолепном замке Говард в Йоркшире, сериал получил два «Золотых глобуса» в год своего выпуска. До сих пор «Возвращение в Брайдсхед» считается образцовым многосерийным проектом о жизни британской аристократии, задавая высокую планку в своем жанре.

«Сплетница» (6 сезонов, 2007–2012 годы)

Эта культовая киноадаптация серии книг Сесили фон Зигесар обрела огромную армию поклонников по всему миру. «Сплетница» погружает зрителей в мир элиты Верхнего Ист-Сайда, который наполнен деньгами, интригами и разбитыми сердцами. Сериал начинается с внезапного возращения местной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен на Манхэттен. Однако далеко не все рады этому событию. Крайне холодный прием главной героине оказывает ее давняя подруга Блэр Уолдорф, которая узнала, что перед отъездом Серена провела ночь с ее бойфрендом. Девушкам предстоит выяснить отношения друг с другом, со своими поклонниками и другими персонажами, которые появляются в их жизни с развитием сюжета. Немало проблем им также доставляет таинственный блог «Сплетницы», которая пристально следит за жизнью манхэттенской элиты и публикует разоблачающие истории задолго до того, как они становятся достоянием общественности. На протяжении всех шести сезонов сериал держит в напряжении, и только в самом финале создатели раскрывают главный секрет — имя загадочной «Сплетницы».

«Аббатство Даунтон» (6 сезонов, 2010–2015 годы)

Возможно, это самый знаменитый сериал о высшем обществе, который собрал целую россыпь престижных кинонаград (три «Золотых глобуса», три «Эмми» и четыре премии Гильдии актеров). «Аббатство Даунтон» — один из немногих проектов, в котором наравне с жизнью господ повествуется о жизни прислуги, что дает зрителям полную картину происходящего в Англии в первой четверти XX века. История начинается в 1911 году, когда наследник старинного рода Кроули погибает во время крушения «Титаника». Теперь многим членам семьи придется побороться за его состояние и роскошное семейное поместье Даунтон. Съемки проходили на территории реального замка Хайклер в Беркшире (где также снимали и другие популярные фильмы — например, «Гордость и предубеждение» с Кирой Найти в главной роли), а над костюмами работала целая команда дизайнеров, которую возглавляла талантливая Анна Роббинс.

«Ривьера» (3 сезона, 2017-… годы)

Еще один британский телесериал с блестящим актерским составом, который снискал зрительскую любовь. Джулия Стайлз (звезда «10 причин моей ненависти») исполнила роль главной героини Джорджины — типичной жены успешного бизнесмена, которая увлекается искусством. Она планирует посетить аукцион и приобрести полотно известного художника Казимира Малевича, когда до нее доходят новости, в которые просто невозможно поверить: ее супруг погиб в результате взрыва на яхте. После этого вдове придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, ведь страшная трагедия вскрыла множество тайн, о существовании которых Джорджина даже не подозревала. Оказалось, что все состояние ее покойного мужа было построено на гнусной лжи, финансовых махинациях и крови. Теперь вдове придется понять, каким законам в действительности подчиняется мир элиты, а также научиться в нем выживать. Партнером Джулии Стайлз по съемочной площадке стал Иван Реон (что, безусловно, порадует поклонников «Игры престолов» и «Отбросов»).

«Дело Кристин Килер» (1 сезон, 2019 год)

Сливки общества: 8 лучших сериалов про высший свет

В мини-сериале «Дело Кристин Килер» нашел отражение политический скандал, который потряс Великобританию в 1960-х годах. Он привел к краху нескольких блестящих карьер, одному суициду и отставке всего британского правительства. В отличие от реальной истории, в которой на первом плане находились министр обороны Великобритании Джон Профьюмо и советский дипломат Евгений Иванов, в сериале повествование ведется от лица самой младшей участницы скандала — 19-летней танцовщицы Кристин Килер.

Газеты выставили ее главной злодейкой, и всю оставшуюся жизнь эта история преследовала ее. Теперь же телекомпания BBC предложила своим зрителям посмотреть на «Дело Профьюмо» с точки зрения Кристин.