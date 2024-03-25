В Гомеле задержали известного бизнесмена 1 25.03.2024, 21:07

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Виталий Филинский

Что известно о Виталии Филинском?

Виталия Филинского, известного гомельского бизнесмена, привлекли к административной ответственности за распространение «экстремистских» материалов, пишет «Гомельская весна».

22 марта в суде Центрального района города Гомеля на Виталия Филинского наложили административное взыскание по части 2 статьи 19.11 («распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности либо пропагандирующей такую деятельность») КоАП РБ.

Дело рассматривала судья Осипова Алеся. К чему предпринимателя приговорили, выясняется.

Известно, что Виталий Филинский в 1996 году создал телерадиокомпанию «ФилТВ», основным направлением деятельности которой является реклама на телевидении. Он также является членом Общественного объединения «Единство», которое содействует развитию частного предпринимательства.