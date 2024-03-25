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Посол России испугался прийти в МИД Польши

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  • 25.03.2024, 21:15
  • 4,528
Посол России испугался прийти в МИД Польши
Сергей Андреев
Фото: Tomasz Waszczuk/PAP

Его вызвали после того, как российская ракета пересекла польскую воздушную границу.

Посол России в Польше Сергей Андреев отказался от посещения польского Министерства иностранных дел, куда он был вызван после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство страны, сообщает Rzeczpospolita.

Андреева вызвали в польский МИД после того, как в ночь на 24 марта российская армия атаковала Украину, и одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши. По данным военных, ракета находилась в польском небе в течение 39 секунд, после чего покинула воздушное пространство.

Однако Андреев в МИД не явился, сообщил спикер польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский.

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — заявил сам Андреев агентству РИА Новости.

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