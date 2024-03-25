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Горячий воздух с юго-запада Европы поднимет в Беларуси температуру до +20

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  • 25.03.2024, 21:41
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Горячий воздух с юго-запада Европы поднимет в Беларуси температуру до +20

Температура поднимется до майских значений уже в конце марта.

Синоптики на сайте pogoda.by дали предварительный прогноз по Беларуси на ближайшие дни 27-28 марта.

В стране потеплеет 27 марта, в среду, из-за теплых воздушных масс, которые будут смещаться на Беларусь с юго-запада Европы. Дискомфорт может доставить порывистый ветер, который по западу страны будет сильным, порывистым. Максимальная температура днем по стране будет колебаться от +10 до +16 градусов.

28 марта на большей части Беларуси влияние теплого воздуха сохранится, также как и порывистый ветер. Максимальная температура днем +10…+17 градусов.

Очень теплыми, скорее майскими, обещают быть предстоящие выходные, особенно воскресенье, 31 марта. При температуре в Минске, Могилеве +19 градусов днем, а в Бресте, Гомеле +20 градусов (данные сайта gismeteo.by) можно смело начинать дачный сезон с шашлыками. Очень теплая погода, с температурой около 20 градусов тепла и выше прогнозируется и в первые дни апреля.

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