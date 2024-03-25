У 51-летней американской актрисы Кэмерон Диас появился сын 25.03.2024, 22:26

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диаз. Фото: Instagram / @benjaminmadden

Его назвали Кардинал.

У американской актрисы Кэмерон Диас и ее супруга, участника группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, родился второй ребенок.

Как сообщила пара в Instagram:

«Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый. Вся наша семья желает вам много любви», — написал музыкант.

Отметим, что Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден стали встречаться в 2014 году, и уже в следующем — поженились. 30 декабря 2019 года у Диас и Мэддена родилась дочь — Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.