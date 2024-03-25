«Черноморский флот РФ станет «подводным» уже в этом году» 25.03.2024, 22:52

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Силы обороны Украины успешно бьют по нему даже без западной авиации.

В субботу, 23 марта, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на «24 Канале» назвал, по каким еще целям следует работать на территории России.

СБУ оправдывает свое название

Свитан поздравил всех с Днем Службы безопасности Украины. Он отметил, что это хорошие друзья ВСУ, которые эффективно помогают уничтожать врага и вражеские объекты, в том числе и на российской территории. Он отметил, что лично знает нескольких контрразведчиков, ведь в свое время много донецких партизан присоединились к СБУ.

- Служба безопасности полностью подтверждает свое название. Эта служба как раз и занимается безопасностью страны. Удары по территории врага, по энергетическим объектам, по системам снабжения, подтверждают, в частности ее название, – отметил военный эксперт.

Удары по НПЗ

По его словам, Украине надо продолжать свои точные удары по НПЗ врага. Большинство таких российских предприятий на европейской части уже были под ударом. Удачно работали украинские Силы обороны в неделю «выборов Путина».

- Очень хорошо также бить по металлургическим предприятиям. Это сталь для танков. Это металл, это серьезная экономическая подушка для российской финансовой системы, которую надо отбивать. Такие удары мы уже видели, и они также дают определенный экономический и военный эффект, – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Удар по еще 2 кораблям

Он также рассказал и об ударе по еще 2 российским кораблям. Это БДК. Сейчас россияне их ремонтируют, однако такими, как раньше, они уже не будут.

- Судьба Черноморского флота стать подводным уже в этом году. Силы обороны Украины бьют по этим целям еще даже без западной авиации.

Сейчас отработала по кораблям старая советская авиация, скорей всего, Су, которые сбросили ракеты типа SCALP или Storm Shadow. Подойдут F-16, и это большой минус для кораблей. Если еще что-то останется авиации после работы ГУР и СБУ, – подчеркнул летчик-инструктор.