закрыть
26 марта 2024, вторник, 0:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На мэрии польского Элка вывесили бело-красно-белый флаг

  • 25.03.2024, 22:56
На мэрии польского Элка вывесили бело-красно-белый флаг

В знак солидарности и поддержки белорусов.

В польском городе Элк 25 марта на здании городского правительства был вывешен белорусский национальный флаг. Событие, приуроченное ко Дню Воли, происходит в городе второй год подряд, передает «Белсат».

«25 марта белорусы отмечают День Воли, приуроченный к 106-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Знаком солидарности и поддержки белорусского народа являются инициативы, которые начинаются во всем мире в этот день по популяризации бело-красно-белых цветов исторического флага Беларуси, принятого в 1918 году, в год провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

В Элке живут и беларусские семьи, которые в поисках безопасности эмигрировали в Польшу. В знак солидарности через символическое присоединение к акции сегодня (25 марта) на здании городской ратуши в Элке был поднят бело-красно-белый флаг белорусов», – говорится в сообщении городских властей.

Бело-красно-белый флаг уже вывешивался на здании правительства Элка по случаю Дня Воли в 2023 году. Висело он в городе и в сентябре 2020 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников