На мэрии польского Элка вывесили бело-красно-белый флаг 25.03.2024, 22:56

В знак солидарности и поддержки белорусов.

В польском городе Элк 25 марта на здании городского правительства был вывешен белорусский национальный флаг. Событие, приуроченное ко Дню Воли, происходит в городе второй год подряд, передает «Белсат».

«25 марта белорусы отмечают День Воли, приуроченный к 106-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Знаком солидарности и поддержки белорусского народа являются инициативы, которые начинаются во всем мире в этот день по популяризации бело-красно-белых цветов исторического флага Беларуси, принятого в 1918 году, в год провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

В Элке живут и беларусские семьи, которые в поисках безопасности эмигрировали в Польшу. В знак солидарности через символическое присоединение к акции сегодня (25 марта) на здании городской ратуши в Элке был поднят бело-красно-белый флаг белорусов», – говорится в сообщении городских властей.

Бело-красно-белый флаг уже вывешивался на здании правительства Элка по случаю Дня Воли в 2023 году. Висело он в городе и в сентябре 2020 года.