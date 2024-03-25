Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло
- 25.03.2024, 23:10
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Об этом сообщил председатель Следственного комитета России.
Результаты расследования указывают, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье был спланирован, погибли 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших — трое детей. Опознания погибших продолжаются», — рассказал он.
Бастрыкин добавил, что «ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека».
По словам главы СК России, террористы прибыли в «Крокус Сити Холл» в 19.58, покинули здание в 20.11, после атаки они сбили на машине семью с детьми.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».