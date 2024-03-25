Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз перехватывали военные самолеты РФ 25.03.2024, 23:32

Во всех этих случаях российские борта двигались в районе Калининградской области.

Истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов Российской Федерации за прошедшую неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.

Отмечается, что 18 марта самолеты НАТО обнаружили российский Ил-20, который летел без предоставления плана полета и включенного радиоответчика.

На следующий день самолеты НАТО вылетали на распознавание и сопровождение российских Су-24МР, Ил-76 и Ил-20.

А 21 марта на идентификацию и сопровождение самолета Ил-20 вылетели истребители воздушной полиции НАТО.

Во всех этих случаях российские борта двигались в районе Калининградской области.