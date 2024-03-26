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NYT: Экс-президент Бразилии Болсонару прятался в венгерском посольстве

  • 26.03.2024, 5:00
NYT: Экс-президент Бразилии Болсонару прятался в венгерском посольстве
ЖАИР БОЛСОНАРУ
ФОТО: AFP

Журналисты получили записи с камер наблюдения посольства, а также спутниковые снимки.

Посольство Венгрии в Бразилии на два дня в феврале поселило у себя бывшего бразильского президента Жаира Болсонару после того, как правоохранители конфисковали его паспорт в рамках уголовного расследования о попытке госпереворота.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», утверждает The New York Times, которая получила записи с камер наблюдения посольства, а также спутниковые снимки.

По данным NYT, 12 февраля авто с экс-президентом Бразилии приехало к посольству Венгрии в Бразилиа. Из видео с камер наблюдения видно, что гостя встретил лично посол Миклош Халмай, а сотрудники посольства помогли обустроить для него гостевую комнату в здании.

Издание пишет, что на время двухдневного «гостевания» Болсонару и его двум охранникам разрешали свободно передвигаться по территории посольства Венгрии. Среди прочего, вечером 13 февраля к зданию приехал неизвестный мужчина, который пробыл в посольстве полчаса и вышел с сумкой.

В конце концов 14 февраля венгерские работники посольства попросили не приходить на работу местный персонал, в этот же день Болсонаро с охранниками выехали из здания, причем их лично провожал Миклош Халмай.

Ни венгерская сторона, ни представители Болсонару не прокомментировали этот случай. Но известно, что экс-президент Бразилии и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются близкими друзьями и встречались в декабре 2023 года на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

За несколько дней до «заезда» Болсонару правоохранители Бразилии арестовали нескольких его экс-помощников Болсонару по обвинению в подготовке государственного переворота. У самого Болсонару только конфисковали паспорт, чтобы он не выехал из страны на время следствия в нескольких уголовных производствах, где фигурирует.

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