Глава СБУ раскрыл детали ликвидации Кивы, Татарского и Прилепина 4 26.03.2024, 8:16

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Украинские спецслужбы охотятся на предателей за пределами страны.

Глава СБУ Василий Малюк не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников и предателей стоят украинские спецслужбы, но рассказал много деталей.

В интервью ICTV он заявил, что, например, предатель Украины и экс-депутат Илья Кива был ликвидирован из оружия калибром 9×19 мм.

«Сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову», — уточнил он.

Пропагандист и военный преступник Владен Татарский, как известно, был убит с помощью подарка, который был начинен взрывчаткой.

«Вы помните этот кафетерий в Санкт-Петербурге, и статуэтку ему вручили. Там было 400 грамм термобара, и оно сработало как бритва для него», — сказал Малюк.

Так называемого «министра внутренних дел ЛНР» Захара Прилепина тяжело ранили в результате подрыва на танковой мине.

«Ехал себе на дачу и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. В тот день за рулем был его водитель — также военный преступник. Водитель погиб на месте. Прилепин был тяжело ранен, очень травмирован был его таз, его ноги и, извините, он остался без гениталий. Поэтому на все Божья воля, пусть он так дальше живет и «наслаждается жизнью», — заявил он.

Малюк также рассказал, что за 2023 год было выявлено 47 агентурных сетей врага внутри Украины.

«Это разнокалиберные агентурные сети — от тех, где работали действующие народные депутаты до тех, где действовали отдельные представители Сил обороны. Я среди личного состава называю это настоящими гадюшниками. И каждую, извините, такую гадюку мы должны задокументировать», — отметил глава СБУ.