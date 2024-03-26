«Если Лукашенко выйдет к людям, его порвут на куски» 5 26.03.2024, 8:24

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Оппозиционер рассказал о главном страхе диктатора.

Белорусский оппозиционный политик, глава движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик в эфире телеканала «Белсат» выразил мнение, что самый большой страх Лукашенко — это белорусский народ:

— Лукашенко боится белорусского народа. И тут он не ошибается. Я не знаю города в Беларуси, где бы его не порвали на куски, если бы он вышел к людям. Это было и до 2020 года.

А после 20-го года, когда десятки тысяч белорусов были избиты, когда у нас около 15 тысяч политзаключенных, представляете, какой масштаб катастрофы, в которой оказался белорусский народ.

Поэтому Лукашенко должен бояться белорусского народа. А белорусскому народу нужно перестать жить в чужих схемах и надеяться на «добрых дядечек», которых никогда не было в истории нашего народа. Гарантом независимости Беларуси являются сами белорусы. Пока мы будем белорусами, никакая Москва ничего сделать не сможет.