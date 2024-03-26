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Путин побежал плакаться к США

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  • Игаль Левин
  • 26.03.2024, 8:48
  • 10,786
Путин побежал плакаться к США

Кремль хочет разыграть карту жупела.

ИГ там пригрозили лично Путину и России новыми терактами, если его силовики будут допрашивать и применять пытки по отношению к пойманным террористам. На этом фоне Песков уже успел заявить, что «борьба с терроризмом требует международного сотрудничества», но вот досадная незадача, оно почти не ведется.

Мол, Путин уже обзвонил многих лидеров, чтобы обсудить теракт, но только не западных, увы и ах.

Как я уже говорил, чуть что, Россия всегда бежит плакаться к США, и сейчас они разыгрывают эту карту. Обратите внимание, как ушли куда-то на десятый план убийства Пригожина, Навального, фальсифицированные выборы и то, что Украина переносит войну на территорию РФ. Кремль пытается показать, что это все пыль.

Мол, вот же международный терроризм, страшное ИГ.

Знаете, тут Кремль снова обезьянничает с США, как они это постоянно делают. Если вы спросите Вашингтон, что их морпехи делают в Сирии, они вам ответят — ведем войну с ИГ, а что? Что вы на это ответите? Что с ИГ не нужно воевать? Это применимо и к другим театрам боевых действий на нашем земном шарике.

Москва постоянно пытается копировать паттерны поведения Запада, особенно американцев — паттерны поведения господ.

Поэтому не удивительно, что Песков — рот Кремля — начинает крутить пластинку, мол, ну какая там Украина, это вообще наша внутренняя чухня, гражданская война, один народ, мы тут сами разберемся, но вот лютейший ИГ же, международная угроза, абракадабра, страх и ужас.

Путин, перепуганный ударами по НПЗ и переносом войны на территорию РФ, пытается сейчас разыграть карту жупела международного терроризма. И да, терроризм это действительно страшно, но Россия как раз таки часть этого международного терроризма, как и Иран, но нисколько не жертва.

Игаль Левин, Telegram

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