Пропагандист Соловьев назвал жалобы россиян на обстрелы «мерзкой истерикой» 2 26.03.2024, 9:12

4,664

Жители Белгорода предложили ему перевезти туда свою студию.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил о «большом количестве разных тварей, притворяющихся блогерами», которые, по его словам, говорили, что «федеральная власть забыла Белгород», пишет The Insider.

Жалобы белгородцев на обстрелы Соловьев назвал «мерзкой истерикой», которую «тут же подхватывают укронацистские СМИ», и посоветовал жителям «заткнуться», рассказав, как он заехал поговорить с министром общественных коммуникаций области Оксаной Тарантовой и как в Белгороде ставят укрытия.

В ответ жители Белгорода в соцсетях стали предлагать Соловьеву перевезти его студию в их область.