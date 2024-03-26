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Это второй «черный лебедь»

  • Игорь Луценко
  • 26.03.2024, 9:23
  • 5,640
Это второй «черный лебедь»

У России появился новый враг.

«Крокус»!

Этот вопрос настолько важен, что я даже отступлю от привычки не притворяться умником в социальных сетях.

Итак, что является самым главным итогом теракта в Москве?

Главное – это то, что среди противников Российской Федерации официально появилась дикая и ничем не ограниченная сила.

Раньше все было наоборот. Раньше конкретным преимуществом Кремля было то, что с ним дружили и сотрудничали практически все жестокие и первобытные организации. ХАМАС, «Хезболла», хуситы, талибы, сирийский и корейский кровавые диктаторы – это все были действующие союзники Путина, которых он использовал для опосредованных ударов по нам.

И ни один из террористических режимов, ни одно из террористических сообществ не было против России.

Сейчас уже такая мощь громко и убедительно заявила о своем существовании. Если те, кто стоят за этим кровавым действом, не будут глупыми, то они пойдут по пути своих коллег с Ближнего Востока.

Так же, как хуситы уничтожают торговлю нефтью в Красном море, эти смогут уничтожать торговлю России сжиженным газом, нефтью, обычным газом. Смогут перерезать транспортные и телекоммуникационные жилы.

Я не вижу причин, почему эта сила будет соблюдать законы и обычаи войны или же морское право – так, как сейчас вынуждена придерживаться всего этого Украина, и чего по факту не придерживается союз Москвы и разных людоедов.

В игру с нарушением принципов человечности, оказывается, могут играть не только поклонники России, но и те, кто ее яростно ненавидят.

И это будем не мы.

Символическое совпадение. В преддверии теракта западные страны одновременно дали сигнал Киеву и Москве. России они сигнализировали о возможности чего-то страшного в тылу у Путина. Украину они призвали отказаться от сокрушительных ударов по российской инфраструктуре.

Это уже второй «черный лебедь» с февраля 2022-го, после пригожинского бунта.

Этот лебедь будто говорит русским на русском языке и спрашивает: почему вы сейчас бросили все ресурсы на то, чтобы убить максимум украинцев, разрушить максимум Украины, в то время как вас убивают совсем другие люди?

Почему вы пытаетесь покорить страну, чей народ против вас не совершил ни одного теракта на вашей территории, в то время как вас сотнями расстреливают прямо в вашей столице представители совсем другого сообщества?

Что это за бессодержательный и самоубийственный курс против Запада и Украины, точно никогда не мечтавших о войне с вами, для которых эта война была страхом, величайшим ужасом?

Еще раз повторюсь, если те жестокие люди, стоящие за ставкой на «Крокусе», окажутся неглупыми и последовательными, они смогут России нанести гораздо больший вред, чем даже ежедневное убийство нескольких десятков россиян.

Как это делается – можно поучиться у самой России и ее террористических друзей.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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