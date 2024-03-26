Глава СБУ раскрыл настоящий эффект от ударов по НПЗ в России 1 26.03.2024, 9:35

2,322

И обещает «перекрыть кислород господину Путлеру».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал последние удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

«Состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета», - сказал он в интервью ICTV.

По его словам, необходимо максимально минимизировать эти поступления в бюджет и автоматически «перекрыть кислород господину Путлеру». Операции проводят с помощью дальнобойных дронов. «Мы уже на 12% минуснули и добычу, и переработку», - добавил он.

Также Малюк напомнил, что с начала марта Россия полностью остановила экспорт бензина. Между тем СБУ уже осуществила 13 успешных атак на российские НПЗ.

«Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает падать», - сказал глава СБУ.