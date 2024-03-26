РосСМИ пугают Лукашенко белорусскими добровольцами 26.03.2024, 9:46

Киев может задействовать полк Калиновского.

Российский сайт ng.ru пугает Лукашенко разрывом отношений с Украиной и возможным заходом белорусских добровольцев на территорию нашей страны.

Издание приводит слова украинского политолога Евгения Магды о том, что уже в мае Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью.

Это решение может быть связано с планируемым открытием Генерального консульства Белоруссии в Ростове-на-Дону. Консульский округ включит Ростовскую и Волгоградскую области России, а также оккупированные территории Украины, Крым, «ДНР» и «ЛНР».

Между тем у Киева есть в арсенале не только дипломатические аргументы в случае обострения отношений с Минском. Политолог Александр Фридман напоминает: «Белорусские добровольцы, с 2022 года воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), – это для Киева не только военный ресурс, но и важный инструмент влияния на официальный Минск».

Если отношения между Киевом и Минском радикально обострятся, может быть переосмыслена и роль Полка Кастуся Калиновского и других формирований. «За годы войны добровольцы-белорусы приобрели значительный боевой опыт. Операция на территории родной страны станет для них дополнительным мотивирующим фактором. А вот состояние Белорусских вооруженных сил, их способность и готовность противостоять подобным акциям оценить невозможно. И, похоже, Лукашенко отнюдь не горит желанием проверить потенциал своей армии в деле», – полагает эксперт.