Эрдоган хочет встретиться с Байденом 9 мая 26.03.2024, 9:56

С Путиным глава Турции не встретился до сих пор.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может 9 мая посетить США, где проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает об этом на основании итогов контактов советника Эрдогана по внешней политике и вопросам безопасности Акифа Чагатая Кылыча с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Обсуждался и вопрос визита турецкого лидера в США, в том числе примерная дата такой поездки.

Газета пишет, что в отсутствие каких-либо незапланированных проволочек и с учетом предвыборной напряженности в графике американской администрации визит Эрдогана в Вашингтон может состояться на второй неделе мая. В связи с этим «внимание может быть обращено на переговоры Эрдогана и Байдена 9 мая».

Отметим, Эрдоган до сих пор не встретился с Путиным. Визит главы Кремля в Турцию был отменем.